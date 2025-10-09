Peste 24.500 de persoane s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași în prima zi de pelerinaj

Peste 24.500 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași până joi dimineață, conform Agerpres.

Pelerinajul de la Iași a debutat miercuri dimineață cu purtarea în procesiune a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva și așezarea lor în baldachinul din apropierea Catedralei Mitropolitane.

Autoritățile recomandă credincioșilor care vin în pelerinaj să acorde atenție deosebită copiilor și persoanelor vârstnice cu care călătoresc, pentru a nu se rătăci, precum și bunurilor personale.

„La această manifestare se preconizează o participare foarte numeroasă și timpul de așteptare poate fi îndelungat, este bine să aveți apă și produse alimentare, întrucât nu în toate zonele se găsesc magazine de unde să vă procurați cele necesare”, au transmis reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

„În cazul în care, din orice motive, ieșiți din rând pentru o perioadă de timp, păstrați legătura cu persoanele din grupul dumneavoastră și anunțați voluntarii sau forțele de ordine. Asigurați-vă că telefonul mobil este încărcat și, pe cât posibil, aveți asupra dumneavoastră o baterie externă pentru a putea comunica permanent cu familia sau grupul”, este îndemnul forțelor de ordine.

Din data de 11 octombrie, alături de moaștele Sfintei Parascheva vor fi așezate spre închinare și cele ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse de la Tesalonic.

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie. De asemenea, pelerinii pot vedea starea exactă a rândului în timp real.

Foto credit: Doxlogia / Pr. Silviu Cluci