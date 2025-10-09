O comunitate românească din apropierea Romei va avea propriul lăcaș de cult

Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei” din Civita Castellana, Italia, a achiziționat un teren pe care urmează să fie amenajat primul lăcaș de cult propriu al comunității ortodoxe române din apropierea Romei. Achiziția a fost realizată la începutul lunii octombrie.

Pe terenul achiziționat se află o construcție care va fi amenajată ca biserică, precum și o hală ce va fi adaptată pentru spațiile auxiliare ale parohiei.

Proiectul prevede amenajarea unui loc de rugăciune, parcare proprie, spațiu pentru procesiuni, sală de mese, sală de cateheză, terenuri de joacă pentru copii și zone sportive.

„Pentru credincioșii noștri este esențial să avem un loc sfânt al nostru, fără să mai plătim chirie – o biserică unde să ne botezăm copiii, să se cunune tinerii și să ne rugăm împreună, păstrând vie credința și tradiția românească”, a explicat părintele paroh Cristian Liahu.

Situată la aproximativ 45 km de Roma, Civita Castellana este un vechi oraș din provincia Viterbo, cunoscut pentru tradiția sa ceramică și pentru comunitatea numeroasă de români stabilită aici în ultimele două decenii.

Parohia Ortodoxă Română din Civita Castellana a fost înființată în anul 2017, fiind încredințată părintelui Cristian Liahu. Hramul parohiei este Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei, participant la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

Foto credit: Episcopia Italiei