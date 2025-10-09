Corespondența Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, publicată la Editura Cuvântul Vieții

Corespondența care a aparținut Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost publicată recent într-un volum apărut la Editura Cuvântul Vieții.

Ediția îngrijită de părintele Dorin-Demostene-Iancu reunește o amplă selecție de scrisori primite și trimise de marele teolog român, corespondență care reflectă legăturile sale duhovnicești, academice și culturale cu ierarhi, teologi și personalități din țară și din străinătate.

Cartea este structurată în două mari părți – Corespondență primită și Corespondență trimisă – și adună mărturii de credință și comuniune cu ierarhi, teologi și intelectuali din țară și din străinătate.

„Este un aspect important al cunoașterii marilor personalități, acela de a scoate în evidență viața lor, în contextul general al epocii în care au trăit, al activității lor, al prieteniei și colaborării cu alte personalități”, notează în Cuvânt înainte Lidia Stăniloae.

Volumul „Corespondență” se înscrie între lucrările menite să valorifice moștenirea teologică și spirituală a Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, oferind o perspectivă vie asupra credinței trăite și mărturisite prin cuvânt și faptă.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro și prin comandă la [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.