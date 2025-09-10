Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim va avea loc pe 16 septembrie
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Sofian de la Antim va avea loc în data de 16 septembrie la Mănăstirea Antim din Capitală.
Mănăstirea Sihăstria și-a sărbătorit hramul istoric: Rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul la Dumnezeu
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria cu ocazia hramului istoric, Nașterea Maicii Domnului. Înaltpreasfinția Sa a spus că rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul permanent la Dumnezeu.
Elevii Seminarului Teologic „Nifon Mitropolitul” din București s-au rugat la deschiderea anului școlar
Deschiderea anului școlar 2025–2026 la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București a avut loc marți într-o atmosferă de rugăciune, unde elevii au fost încurajați să-și formeze nu doar cunoștințele, ci și caracterul, devenind oameni demni și mărturisitori ai dreptei credințe.
Primul campus pentru adolescenți și tineri cu autism din România se construiește la Bolintin-Vale, Giurgiu
Primul campus multifuncțional din România dedicat adolescenților și tinerilor cu autism este în curs de realizare la Bolintin-Vale, județul Giurgiu. Proiectul, intitulat Campus Lumya, va putea sprijini lunar peste 250 de beneficiari și va crea peste 150 de locuri de muncă.
Episcopia Irlandei și Islandei și-a achiziționat propria Catedrală Episcopală
Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei și-a achiziționat recent propria Catedrală Episcopală, în Dublin, a anunțat eparhia într-un comunicat de presă.