Elevii Seminarului Teologic „Nifon Mitropolitul” din București s-au rugat la deschiderea anului școlar

Deschiderea anului școlar 2025–2026 la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București a avut loc marți într-o atmosferă de rugăciune, unde elevii au fost încurajați să-și formeze nu doar cunoștințele, ci și caracterul, devenind oameni demni și mărturisitori ai dreptei credințe.

Școlarii și cadrele didactice au participat la slujba de Te Deum oficiată de un sobor de preoți, rugându-se împreună pentru un început binecuvântat. Cu acest prilej, Corul Seminarului a interpretat Troparul Sf. Grigorie Teologul, ocrotitorul teologilor.

„În cadrul Seminarului Teologic din București, veți găsi o atmosferă de familie. Părinții profesori, doamnele profesoare și domnii profesori nu sunt doar cei care vă oferă cunoștințe, ci vă sunt și prieteni”, a transmis directorul instituției, pr. director Marian Colţan.

„Ei își doresc ca, la finalul studiilor, să nu plecați doar cu informații – pe unele poate le veți uita –, ci mai ales cu un caracter format, cu demnitate și cu dorința de a propovădui cuvântul Evangheliei, nu doar prin vorbe, ci mai ales prin comportamentul vostru, atât în școală, cât și în afara ei”.

Mesajul Patriarhului Daniel

Părintele Consilier Ștefan Zară a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a subliniat importanța educației creștine ca formă de mărturisire a lui Hristos. Patriarhul a mulțumit educatorilor și părinților pentru implicare și a binecuvântat elevii, îndemnându-i să aprecieze efortul celor care îi formează.

„Domnul Iisus Hristos, ca Învățător al lumii, a arătat cât de important este ca educatorul să trăiască ceea ce predă. El a spus: Cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în Împărăția cerurilor (Matei 5,19)”.

„Elevul participă cu adevărat la educație atunci când descoperă în dascălul său un model autentic de viețuire, un îndrumător care îl primește cu iubire, îl sprijină, îl ajută să înțeleagă și să depășească obstacolele. Pilda talanților ne învață că profesorii și elevii trebuie să-și recunoască darurile primite de la Dumnezeu și să le înmulțească prin muncă și responsabilitate, spre folosul aproapelui”.

„Educația religioasă, desfășurată în familie, în școală și în Biserică, contribuie la o formare completă a elevului. Ora de Religie și cateheza parohială sunt mijloace prin care Biserica Îl mărturisește pe Hristos și oferă copiilor repere esențiale pentru viața personală și comunitară. Acestea cultivă iubirea față de oameni, față de creație și încurajează comuniunea între generații”.

Anul 2025 este dedicat Centenarului Patriarhiei Române și comemorării duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși din secolul XX, ale căror vieți sunt exemple de credință și jertfă.

Evenimentul s-a încheiat cu stropirea cu agheasmă, urmată de întâlnirea elevilor cu diriginții pentru prezentarea noutăților anului școlar.

Început de an școlar

„A fost un moment plin de bucurie, în care mi-am revăzut profesorii, colegii și ne-am bucurat împreună la slujba Sfintei Liturghii, după aceea la Te Deum și apoi la ora de dirigenție cu părintele diriginte”, a transmis Dobrică Teodor, elev în clasa a XI-a.

„Am fost nerăbdător să încep un nou an școlar la Seminarul din București, mai ales că sunt în anul al IV-lea, și este un moment de bucurie că am ajuns și în acest an să mă reîntâlnesc cu colegii, cu părinții profesori, cu părintele meu diriginte, și a fost un prilej binecuvântat în care ne-am rugat lui Dumnezeu, I-am mulțumit că am ajuns cu bine să începem acest an școlar, iar după aceea părintele director a stropit fiecare clasă și pe noi toți ne-a stropit cu agheasmă”, a transmis Ouatu Marian, elev în clasa a XII-a.

Seminarul Teologic Ortodox din București

Seminarul Teologic Ortodox din București își are originile în toamna anului școlar 1948–1949, când a fost înființată Școala Medie Tehnică de Cântăreți Bisericești, în locul fostelor seminarii Centrale și Nifon, desființate de regimul comunist.

Inițial, școala avea o durată de doi ani de studii, față de cei opt ani ai seminariilor anterioare. Ulterior, odată cu schimbările din sistemul de învățământ teologic, s-a renunțat la examenul pentru Diploma de cântăreț bisericesc, iar instituția a devenit cunoscută sub denumirea simplificată de „Seminarul Teologic”.

După evenimentele din decembrie 1989, școala a fost integrată în sistemul public de învățământ și a devenit „Seminarul Teologic Liceal Ortodox”, conform structurii liceelor teoretice.

În anul școlar 2004–2005, seminarul a revenit în sediul istoric din Strada Radu Vodă nr. 24A, într-o clădire nouă construită cu sprijinul Băncii Mondiale, al Primăriei Sectorului 4 și prin eforturile Pr. Prof. Dr. Mihai Aurel, director al instituției între anii 1995–2012.

În anul 2016 a fost înființat în cadrul Seminarului un profil postliceal sanitar, oferind calificări în domeniile: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Inițiativa a venit într-un context în care mulți profesioniști din domeniul medical emigraseră, iar Biserica a dorit să contribuie la păstrarea acestora în țară.

În prezent, clădirea Seminarului se află în proces de extindere prin amenajarea mansardei, cu sprijinul Primăriei Sectorului 4.

Vezi Galeria Foto aici.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene