Episcopia Irlandei și Islandei și-a achiziționat propria Catedrală Episcopală

Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei și-a achiziționat recent propria Catedrală Episcopală, în Dublin, a anunțat eparhia într-un comunicat de presă.

Biserica Christ Church din Leeson Park a fost achiziționată de eparhie cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a sutelor de români care au contribuit cu donații.

„Noua Catedrală va fi de acum înainte inima ortodoxiei românești din Irlanda și Islanda, un loc de rugăciune, comuniune și nădejde, dar și un simbol al unității și al prezenței vii a credinței strămoșești pe aceste meleaguri”, subliniază eparhia.

Imobilul, o biserică anglicană de patrimoniu construită în secolul al 19-lea, este un monument arhitectural situat în centrul Dublinului și va deveni un punct de referință pentru românii din Irlanda, fiind un simbol al credinței și identității românești în diaspora.

Duminică, 14 septembrie, cu prilejul Înălțării Sfintei Cruci va fi reluată activitatea liturgică în noua Catedrală din Leeson Park, marcând și hramul Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci”.

Eparhia invită românii din Dublin și din împrejurimi la sărbătorirea unei zile istorice pentru Episcopia Irlandei și Islandei.

Lăcașul de cult a fost utilizat de Parohia românească „Înălțarea Sfintei Cruci” din anul 2005 până în februarie 2025, când proprietarii au decis vânzarea imobilului.

Sursă foto: Episcopia Irlandei și Islandei