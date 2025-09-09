Mănăstirea Sihăstria și-a sărbătorit hramul istoric: Rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul la Dumnezeu

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria cu ocazia hramului istoric, Nașterea Maicii Domnului. Înaltpreasfinția Sa a spus că rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul permanent la Dumnezeu.

Pelerinii care au participat la sărbătoarea mănăstirii s-au putut închina la moaștele Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că, după mărturia Sfinților Părinți, ascultarea desăvârșită și împlinirea voii lui Dumnezeu se împlinesc mai ales prin rugăciune și prin ascultarea cuvântului Său.

„Sfinții Părinți spun că ascultarea desăvârșită și împlinirea voii lui Dumnezeu se realizează în mod special prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, arătându-se în prezența gândului la Dumnezeu în orice loc și în orice clipă”.

Înaltpreasfinția Sa a amintit că Sfinții Părinți consideră că viața creștinului se cuvine a fi o rugăciune continuă.

„Rugăciunea continuă se arată nu doar stând în genunchi la rugăciune, deși mare este această lucrare, nu doar participând la Dumnezeiasca Liturghie, precum noi astăzi, deși mare este această lucrare, ci rugăciunea și ascultarea continuă de Dumnezeu se arată în gândul pe care se cuvine să-l aibă adevăratul creștin, fie în mănăstire, fie în viața de familie: gândul la Dumnezeu”.

Mănăstirea Sihăstria

Mănăstirea Sihăstria, așezată în partea de nord a județului Neamț, la 22 km de orașul Târgu Neamț, pe drumul ce duce spre Pipirig – Vatra Dornei, are o istorie de peste trei secole. Întemeiată în anul 1655 de episcopul Ghedeon de Huși, ea a purtat inițial numele „Sihăstria lui Atanasie”, după pustnicul care a pus bazele acestei vetre monahale.

De-a lungul vremii, obștea a trecut prin numeroase încercări, între care un incendiu în anul 1941, ce a mistuit paraclisul de lemn și o parte a chiliilor. Prin ajutorul Mănăstirii Neamț, așezământul monahal a fost refăcut și a continuat să se dezvolte.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru