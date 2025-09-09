Primul campus pentru adolescenți și tineri cu autism din România se construiește la Bolintin-Vale, Giurgiu

Primul campus multifuncțional din România dedicat adolescenților și tinerilor cu autism este în curs de realizare la Bolintin-Vale, județul Giurgiu. Proiectul, intitulat Campus Lumya, va putea sprijini lunar peste 250 de beneficiari și va crea peste 150 de locuri de muncă.

Campusul se ridică pe un teren de 21.500 metri pătrați, pus la dispoziție printr-un parteneriat între Asociația NIA Neurodiversity Academy și Consiliul Județean Giurgiu, cu sprijinul municipalității și al unui partener strategic din mediul privat.

Două etape de lucru

Construcția este prevăzută în două etape. Prima fază (2024–2025), aflată în derulare, include un centru medical ambulator, un centru de terapii și viață independentă cu nouă săli tematice, o zonă de locuire asistată pentru 50 de beneficiari, cantină și spații de recreere.

A doua etapă (2026–2027) va adăuga o școală profesională adaptată, o bază sportivă și spații comunitare, transformând campusul într-un reper național pentru incluziunea persoanelor cu autism.

Campus unic în România

Acest campus unic în România a fost inițiat de Steluța Moisescu, președinte și fondator al Asociației NIA Neurodiversity Academy, mamă a unui tânăr cu autism inspirată de modele de incluziune de succes de pe plan internațional.

„Campus Lumya este răspunsul nostru la nevoia reală a familiilor care, după vârsta de 14 ani, rămân aproape alternative. Investesc în acest proiect nu numai mult suflet, ci și experiența mea extinsă în leadership organizațional, beneficiind de sprijinul extraordinar al echipei și al comunității, precum și de consultarea permanentă cu o echipă de profesioniști, locali și internaționali, în domeniile relevante”, a transmis Steluța Moisescu într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Colaborare între autorități și comunitate

Președintele CJ Giurgiu, Toma Florin Petcu, a salutat inițiativa ca un exemplu de realizare prin colaborarea intensă dintre autorități și comunitate, subliniind potențialul proiectului de a deveni un model replicabil la nivel național.

„Suntem mândri că județul Giurgiu găzduiește și susține primul campus multifuncțional pentru adolescenți și adulți cu autism și ne vom asigura de o colaborare continuă, constructivă și eficientă cu echipa NIA, astfel încât Campus Lumya să devină un model de referință și replicabil la nivel național”, a spus președintele CJ, Toma Florin Petcu.

Printre beneficiile estimate se numără integrarea socială și profesională a tinerilor cu autism, reducerea presiunii asupra familiilor și asupra bugetului public, precum și atragerea de fonduri europene și naționale pentru servicii sociale și educaționale.

Foto credit: lumya.ro