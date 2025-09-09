Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim va avea loc pe 16 septembrie

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Sofian de la Antim va avea loc în data de 16 septembrie la Mănăstirea Antim din Capitală.

Ceremonia solemnă se va desfășura la finalul Sfintei Liturghii, oficiate de la ora 09:00 de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Evenimentul va fi transmis live de Televiziunea Trinitas TV a Patriarhiei Române.

De asemenea, în seara zilei de 16 septembrie, de la ora 20:00, va fi lansat Documentarul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim”, realizat de Trinitas TV.

Sfântul Cuvios Sofian de Antim

Sfântul Sofian (din Botez Serghei Boghiu) s-a născut în 7 octombrie 1912 la Cuconeștii Vechi, în județul Bălți, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la Mănăstirea Antim din Capitală.

Cuviosul Sofian a devenit frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la Școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, la Seminarul monahal din Mănăstirea Cernica (1932-1940), la Academia de Belle Arte din București (1940-1945) și la Facultatea de Teologie din București (1942-1946).

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Dobrușa, sub numele Sofian (1937), hirotonit ierodiacon în 1939 și apoi ieromonah în 1945 pentru Mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață.

În 1958 a fost arestat în lotul Rugul aprins și condamnat la 15 ani de închisoare (eliberat în 1964). A trecut la cele veșnice în anul 2002, fiind înmormântat la Mănăstirea Căldărușani.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 2024 cu data de prăznuire în 16 septembrie, alături de alți 15 mărturisitori din secolul trecut. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinți a avut loc în data de 4 februarie la Catedrala Patriarhală din București cu ocazia aniversării a 100 de ani de patriarhat românesc.

Cuviosul Sofian de la Antim, este primul sfânt ortodox canonizat care a trăit în secolul 21.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu