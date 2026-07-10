Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Revista „Binele de știut”: Iunie 2026

Luna iunie 2026 a debutat cu proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea și s-a încheiat cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Între aceste repere, numeroși credincioși au participat la hramurile unor importante mănăstiri din țară și din diaspora.

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Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a fost cinstită la Mănăstirea Neamț: Izvor de mângâiere în încercări

Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a fost cinstită joi la Mănăstirea Neamț.

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Românii din Heidelberg vor avea propria biserică: Lăcașul de cult a fost primit de la comunitatea romano-catolică

Comunitatea românească din Heidelberg, Germania, va avea propriul lăcaș de cult, după ce membrii Consiliului Parohial al comunității romano-catolice au aprobat marți predarea Bisericii „Sfântul Iosif” din Eppelheim către Parohia „Sfânta Treime”.

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Te Deum în deschiderea Colocviilor Putnei: Dați exemplu de constanță și statornicie, a spus PS Damaschin Dorneanul

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat joi debutul noii ediții a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”, oficiind un Te Deum împreună cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, și cu părinți din obște.

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Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat la București

Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, după trei zile de pregătire la care au participat aproximativ 170 de clerici și mireni.

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