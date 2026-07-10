Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Revista „Binele de știut”: Iunie 2026
Luna iunie 2026 a debutat cu proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea și s-a încheiat cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Între aceste repere, numeroși credincioși au participat la hramurile unor importante mănăstiri din țară și din diaspora.
Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a fost cinstită la Mănăstirea Neamț: Izvor de mângâiere în încercări
Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a fost cinstită joi la Mănăstirea Neamț.
Românii din Heidelberg vor avea propria biserică: Lăcașul de cult a fost primit de la comunitatea romano-catolică
Comunitatea românească din Heidelberg, Germania, va avea propriul lăcaș de cult, după ce membrii Consiliului Parohial al comunității romano-catolice au aprobat marți predarea Bisericii „Sfântul Iosif” din Eppelheim către Parohia „Sfânta Treime”.
Te Deum în deschiderea Colocviilor Putnei: Dați exemplu de constanță și statornicie, a spus PS Damaschin Dorneanul
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat joi debutul noii ediții a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”, oficiind un Te Deum împreună cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, și cu părinți din obște.
Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat la București
Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, după trei zile de pregătire la care au participat aproximativ 170 de clerici și mireni.