Te Deum în deschiderea Colocviilor Putnei: Dați exemplu de constanță și statornicie, a spus PS Damaschin Dorneanul

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat joi debutul noii ediții a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”, oficiind un Te Deum împreună cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, și cu părinți din obște.

La slujbă au participat credincioși din zonă, pelerini și oameni de știință care participă la lucrări.

„Pe lângă cuvântul de bun venit, vă adresăm și această mulțumire smerită și din inimă, pentru că dumneavoastră ne învățați pe noi, oamenii Bisericii, un lucru despre care ar fi trebuit noi să-i învățăm pe alții”, a spus ierarhul.

„Poate așa, printr-o împreună-ședere și lucrare, să învățăm unii de la alții lucrul făcut cu statornicie. În Apostolul care s-a citit s-a spus: Orice faceți, faceți ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Dacă am avea gândul acesta, cred că multe s-ar schimba în viața noastră, în lumea aceasta.”

Exemplu de constanță și statornicie

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a amintit că simpozionul bianual a ajuns la a 33-a ediție, iar publicația științifică aferentă evenimentului a ajuns la volumul al 19-lea.

„Dumneavoastră dați acest exemplu de constanță și de statornicie”, a spus părintele episcop vicar.

„Vă suntem recunoscători și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți și rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate în primul rând și limpezime de minte și putere de muncă și, dacă aș îndrăzni o rugăminte către dumneavoastră, este să predați mai departe duhul acesta”, a adăugat ierarhul, adresându-se părintelui stareț Melchisedec Velnic.

„Mă rog lui Dumnezeu să vă dăruiască ucenici buni, care să preia din duhul acesta al seriozității și al statorniciei.”

Despre simpozion

Evenimentul liturgic a fost transmis în direct pe pagina de Facebook și canalul de Youtube al mănăstirii.

Colocviile Putnei se desfășoară în perioada 9-12 iulie 2026. Din a doua zi de program face parte și o Liturghie a recunoștinței, care va fi oficiată vineri, când se împlinesc 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna. Vezi programul aici.

Simpozionul „Colocviile Putnei”, ajuns la a 33-a ediție, este organizat de Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna, înființat cu scopul de a cerceta istoria epocii ștefaniene și a Mănăstirii Putna.

Foto credit: Mănăstirea Putna