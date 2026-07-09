Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a fost cinstită la Mănăstirea Neamț: Izvor de mângâiere în încercări

Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” a fost cinstită joi la Mănăstirea Neamț.

Cinstitul odor a fost purtat în procesiune din biserica mare a mănăstirii către altarul exterior al lăcașului de cult, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie.

Izvor de mângâiere

La finalul slujbei, arhimandritul Benedict Sauciuc le-a mulțumit clericilor, monahilor și pelerinilor care au participat la slujbele dedicate sărbătorii, îndemnându-i să rămână sub ocrotirea și călăuzirea Maicii Domnului.

„Înălțăm, mai întâi, cuvânt de laudă lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat, apoi mulțumim Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru binecuvântarea de a fi trăit împreună bucuria acestui ales praznic”, a spus părintele stareț.

„O rugăm să rămână necontenit Îndrumătoarea vieții noastre, să ne întărească în dreapta credință, să ne povățuiască pe calea mântuirii și să reverse pace, binecuvântare și bucurie peste această sfântă mănăstire, peste țara noastră și peste întregul popor binecredincios”.

Referindu-se la rolul icoanei în viața duhovnicească a credincioșilor, arhimandritul a subliniat că „a fost, pentru atâtea generații, semn văzut al purtării de grijă a Maicii Domnului, izvor de mângâiere în încercări, întărire în suferințe și lumină călăuzitoare pe drumul credinței”.

Ocrotirea Maicii Domnului

Protosinghelul Justinian Cârstoiu a subliniat locul aparte pe care Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” îl ocupă în viața Mănăstirii Neamț și în spiritualitatea Moldovei, evidențiind tradiția pelerinajului de-a lungul timpului în această zonă.

„Revenirea la Mănăstirea Neamț este, de fiecare dată, prilej de aleasă bucurie sufletească. Așezământ de referință al monahismului românesc, această vatră duhovnicească a rodit, de-a lungul veacurilor, numeroși nevoitori care au luminat Biserica prin sfințenia vieții lor”.

Părintele protosinghel a arătat că întreaga lucrare duhovnicească, culturală și misionară desfășurată la Mănăstirea Neamț „s-a aflat necontenit sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cinstită în această mănăstire prin icoana sa făcătoare de minuni, Îndrumătoarea”.

La finalul slujbei, icoana făcătoare de minuni a fost reașezată în biserica mare a mănăstirii.

Foto credit: Doxologia