Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat la București

Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, după trei zile de pregătire la care au participat aproximativ 170 de clerici și mireni.

Sesiunile au fost organizate de Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale, împreună cu Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Programul a inclus activități practice de comunicare și coordonare, menite să îi pregătească pe voluntari pentru situațiile pe care le vor întâlni în timpul evenimentului.

Opt formatori coordonează în această perioadă pregătirea celor peste 500 de voluntari care vor fi implicați în organizarea Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox.

Spirit de echipă

Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a transmis că ultima sesiune de formare a urmărit consolidarea relațiilor dintre voluntari și pregătirea lor pentru responsabilitățile pe care le vor avea în cadrul ITO 2026.

„În ultima zi, am fundamentat opțiunile de echipă, diferența dintre echipă și grup, și nu numai, am încercat și prin jocurile și aplicațiile pe care trainerii le-au susținut aici să creem relații între ei, pentru că în cadrul evenimentului vor lucra împreună și poate de-a lungul timpului vor rămâne și în relații bune”, a spus inspectorul eparhial.

În cadrul atelierelor participanții au aflat aspecte din ghidul voluntarului ITO 2026.

„Am discutat și puțin pe ghidul voluntarului, pe responsabilitățile și pe îndatoririle pe care le vor avea voluntarii, după care ne-am întâlnit iarăși în plen, cum am făcut și în prima zi de formări, și am încercat puțin să vedem care vor fi următorii pași pe care îi vor urma voluntarii până vor ajunge în ziua evenimentului”, a declarat Gabriel Negescu.

Pregătire pentru ITO 2026

Romeo Moșoiu, formator ITO, a transmis că voluntarii au fost informați despre rolurile, responsabilitățile și etapele de pregătire pe care le vor avea în cadrul echipei formate.

„Avem voluntari foarte motivați și dornici de a-i primi pe tinerii participanți la ITO 2026 și la finalul formării toți voluntarii au participat la o sesiune de închidere și la o sesiune în care le-am prezentat etapele care vor urma în perioada următoare”, a spus Romeo Moșoiu.

„Fiecare se va integra în marea echipă de voluntari ITO și aici vorbim de peste 500 de voluntari care îi vor aștepta pe participanți la ITO 2026”, a spus formatorul.

Organizatorii pregătesc, de asemenea, aplicația oficială ITO 2026, site-ul și paginile de socializare ale evenimentului, precum și imnul întâlnirii.

Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie. Aproximativ 2.400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la eveniment.

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Foto credit: Tineri în Acțiune / Rafael Hristofor Cimpoieșu