Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor pe Sfântul Ștefan cel Mare.
Comunitate și Comuniune: Proiect pentru prevenirea separării copiilor de familii și combaterea violenței domestice în Basarabia
Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei s-a angajat împreună cu Catholic Relief Services să prevină separarea copiilor de familiile lor și să combată violența în familie într-un proiect de 9 luni intitulat sugestiv „Comunitate și Comuniune”.
PS Siluan a slujit în Parohia românească din Palermo la împlinirea a 20 de ani de la înființare
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Palermo (Italia), participând, astfel, la aniversarea a două decenii de la înființarea comunității.
Artista Mihaela Noroc a lansat proiectul „Femeile României”
Artista Mihaela Noroc a anunțat lansarea proiectului „Femeile României”, care își propune să fotografieze și să relateze poveștile de viață ale unor femei românce care trăiesc în țară și diaspora.
PS Macarie le-a vorbit românilor și danezilor din Viborg despre Sfinții Gheorghe de la Cernica și Iosif de la Văratec
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a vorbit duminică românilor și danezilor din Viborg (Peninsula Iutlanda, Danemarca) despre viețile Sfinților Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec.