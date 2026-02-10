Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor pe Sfântul Ștefan cel Mare.

Comunitate și Comuniune: Proiect pentru prevenirea separării copiilor de familii și combaterea violenței domestice în Basarabia

Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei s-a angajat împreună cu Catholic Relief Services să prevină separarea copiilor de familiile lor și să combată violența în familie într-un proiect de 9 luni intitulat sugestiv „Comunitate și Comuniune”.

PS Siluan a slujit în Parohia românească din Palermo la împlinirea a 20 de ani de la înființare

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Palermo (Italia), participând, astfel, la aniversarea a două decenii de la înființarea comunității.

Artista Mihaela Noroc a lansat proiectul „Femeile României”

Artista Mihaela Noroc a anunțat lansarea proiectului „Femeile României”, care își propune să fotografieze și să relateze poveștile de viață ale unor femei românce care trăiesc în țară și diaspora.

PS Macarie le-a vorbit românilor și danezilor din Viborg despre Sfinții Gheorghe de la Cernica și Iosif de la Văratec

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a vorbit duminică românilor și danezilor din Viborg (Peninsula Iutlanda, Danemarca) despre viețile Sfinților Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec.

