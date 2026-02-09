PS Macarie le-a vorbit românilor și danezilor din Viborg despre Sfinții Gheorghe de la Cernica și Iosif de la Văratec

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a vorbit duminică românilor și danezilor din Viborg (Peninsula Iutlanda, Danemarca) despre viețile Sfinților Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec.

PS Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia „Întâmpinarea Domnului și Sfinții Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec”, în prezența a numeroși români și danezi din zonă.

În predica sa, ierarhul a subliniat faptul că Sfinții Cuvioși Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și Iosif de la Văratec reprezintă modele pentru cei din zilele noastre.

De asemenea, Preasfinția Sa a evidențiat influența Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț asupra celor doi sfinți români, ucenici ai săi.

La momentul potrivit, ierarhul a oferit daruri tinerilor din cadrul Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” și copiilor parohiei, coordonați de preotul paroh Adrian Chițulescu și prezbitera Maria, sprijiniți de voluntari.

Priveghere și comuniune

Vizita pastorală a Preasfințitului Părinte Macarie în Peninsula Iutlanda a început sâmbătă, prin oficierea Sfintei Liturghii în Parohia „Sfinții Mucenici Trifon, Perpetua și Felicitas” din Nykøbing Mors.

Episcopul Europei de Nord a oficiat și Slujba Parastasului pentru cei trecuți la Domnul.

La final, PS Macarie a oferit daruri copiilor și credincioșilor din comunitate.

Tot sâmbătă, ierarhul a săvârșit Slujba Privegherii la Mănăstirea de maici din Ikast-Isenvad, așezământ ocrotit de Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Neamț.

