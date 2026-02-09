IPS Atanasie a slujit în singura parohie din Marea Britanie închinată Sf. Ștefan cel Mare

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a slujit duminică în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” – Londra (Harrow), singura care îl are drept ocrotitor pe Sfântul Ștefan cel Mare.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a explicat Evanghelia despre Fiul risipitor, subliniind iubirea necondiționată a lui Dumnezeu-Tatăl, Care îl așteaptă pe om cu brațele deschise, indiferent de rătăcirile și îndepărtările sale.

„Astăzi am învățat virtutea iertării, căci duminica, chiar dacă liturgic poartă numele de Duminica Fiului Celui Risipitor, dacă privim mai adâncit mesajul, ne dăm seama că ea este, de fapt, Duminica Tatălui celui mult milostiv și iertător”.

„În această perioadă suntem chemați să devenim fiii care pun pocăința în față și îl caută pe Dumnezeu-Tatăl ca să dobândească din nou Împărăția Cerurilor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

La finalul slujbei, Excelența Sa Jonathan Baker, Episcop de Fulham, în calitate de președinte al Consiliului pentru Unitatea Creștină din Biserica Anglicană și episcop coordonator la nivel național pentru dialogul intercreștin cu Bisericile Ortodoxe, a adresat un cuvânt de încurajare comunității, apreciind viața liturgică și coeziunea parohiei, precum și mărturia credinței creștine trăite în duh de fidelitate față de Tradiție.

Comunitatea din Harrow a fost înființată în anul 2025 și este păstorită de către preotul paroh Aurel Sandu Nicolaescu.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord