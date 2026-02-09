Comunitate și Comuniune: Proiect pentru prevenirea separării copiilor de familii și combaterea violenței domestice în Basarabia

Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei s-a angajat împreună cu Catholic Relief Services să prevină separarea copiilor de familiile lor și să combată violența în familie într-un proiect de 9 luni intitulat sugestiv „Comunitate și Comuniune”.

Protejarea copilului și prevenirea violenței domestice

Desfășurat în Republica Moldova în perioada ianuarie – septembrie 2026, proiectul „Comunitate și Comuniune – Sub grija părintească a Bisericii: Omul, familia și copilul” urmărește consolidarea unor atitudini pozitive față de îngrijirea familială, reducerea normelor sociale negative legate de violență, dizabilitate și instituționalizare, precum și creșterea gradului de conștientizare privind importanța unui mediu familial sigur și iubitor în creșterea și protejarea copilului.

Proiectul este aliniat cu prioritățile naționale din domeniul protecției copilului și se bazează pe experiența acumulată în cadrul inițiativei globale Changing the Way We Care, valorificând parteneriatele existente dintre autorități, organizații ale societății civile și Biserica Ortodoxă.

Rolul preoților în sprijinirea familiilor

Prin acest proiect, Misiunea Socială „Diaconia” va angrena comunitățile locale în sprijinirea familiilor și prevenirea separării copilului, promovând rolul preoților ca actori-cheie la nivel comunitar.

Astfel, 16 preoți din Mitropolia Basarabiei vor beneficia de un program structurat de formare, care are ca scop consolidarea atitudinilor pozitive față de îngrijirea familială, întărirea rețelelor de sprijin social și facilitarea accesului familiilor la forme concrete de sprijin.

Proiectul va cuprinde sesiuni de formare, cursuri de formare de formatori și ateliere cu tinerii, pentru a sprijini preoții să promoveze mesaje de non-violență, respect și demnitate umană, contribuind la creșterea gradului de conștientizare privind diferite tipuri de violență ce pot apărea în familie.

În final, preoții implicați în proiect vor avea ocazia să împărtășească lecțiile învățate, dar și poveștile de succes.

Demersul se înscrie în tematica Anului omagial 2026 dedicat pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Foto: diaconia.md