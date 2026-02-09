Artista Mihaela Noroc a lansat proiectul „Femeile României”

Artista Mihaela Noroc a anunțat lansarea proiectului „Femeile României”, care își propune să fotografieze și să relateze poveștile de viață ale unor femei românce care trăiesc în țară și diaspora.

Mihaela Noroc a adăugat că acest proiect se va concretiza într-o carte și în mai multe expoziții de fotografie.

„De 13 ani lucrez la Atlasul Frumuseții, fotografiind femei din toate colțurile lumii și împărtășindu-le poveștile cu milioane de oameni. Acum a venit momentul să aduc această experiență globală și acasă. Voi continua să lucrez la Atlasul Frumuseții, dar în paralel voi aduna poveștile extraordinare ale româncelor din jurul nostru, prin proiectul Femeile României”.

„Voi călători prin țară și prin diaspora, fotografiind femei din toate mediile sociale și aducând în prim-plan poveștile lor fabuloase, adesea necunoscute”, a scris artista pe pagina personală de Facebook.

Mihaela Noroc este cunoscută pentru volumul „Atlasul Frumuseții: Femeile lumii în 500 de portrete”, care a fost reflectat în presa internațională și a fost tradus în mai multe limbi străine.

