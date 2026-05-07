Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Sf. Efrem cel Nou a fost sărbătorit la Mănăstirea Radu Vodă: Pelerinii s-au rugat pentru sănătate și pace

Sute de pelerini s-au rugat pentru sănătate și pace luni la sărbătoarea Sfântului Efrem cel Nou de la Mănăstirea Radu Vodă din București, unde se află un fragment din moaștele cuviosului mucenic.

Mitropolitul Teofan la Gala Pro Vita: Nu putem să-I mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu pentru darul vieții

„Puterile noastre pământești nu pot să-I mulțumească îndeajuns lui Dumnezeu pentru darul vieții”, a transmis marți Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei la Gala Pro Vita, organizată cu prilejul împlinirii a 15 ani de activitate.

Pr. Vlad Roșu strânge bani pentru a restaura biserica din satul natal: A aparținut unei mari mănăstiri

După mai mult de un deceniu de slujire la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou din Capitală, Părintele Vlad Roșu, cunoscut publicului pentru cântările psaltice publicate pe canalul personal de Youtube, își propune să strângă fonduri pentru restaurarea vechii biserici din satul natal, unde a revenit ca preot.

Preot centenar omagiat la Roman cu distincție și felicitări din partea Arhiepiscopului Ioachim

Comunitatea de la Biserica Precista Mică din Roman, județul Neamț, l-a aniversat duminică pe Părintele Vasile Ardeleanu, care împlinește miercuri, 6 mai 2026, frumoasa vârstă de 100 de ani.

Restaurarea Sf. Mormânt al Domnului, evocată după un deceniu: Specialiștii implicați spun că au simțit energia locului

Prof. Antonia Moropoulou de la Universitatea Tehnică Națională din Atena a susținut recent două conferințe despre restaurarea istorică a Sfântului Mormânt al Domnului situat în interiorul Bisericii Învierii din Ierusalim.

