Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Noi sărbători incluse în calendar

În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a adoptat o serie de hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară dintre care enumerăm următoarele:

A aprobat proiectul de text al Calendarului bisericesc și al Rânduielilor bisericești pentru anul 2027.

A aprobat înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, cu zi de cinstire în 26 octombrie, și a textelor liturgice ale acesteia (Sinaxar, Tropar și Condac).

A aprobat înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavriil Georgianul, cu zi de cinstire în 2 noiembrie, și a textelor liturgice ale sărbătorii (Sinaxar, Tropar, Condac și Slujbă).

A aprobat proiectele de text liturgice pentru: Slujba, Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Atoniți (Duminica a III-a după Rusalii); Slujba și Acatistul spre cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova (30 august); Slujba Familiei Sfântului Vasile cel Mare (19 iulie).

A aprobat proiectele de text ale următoarelor Acatiste dedicate cinstirii Sfintelor Femei Românce: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu (16 august); Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea (12 aprilie); Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea (5 iunie); Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău (4 mai); Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec (17 august); Sfânta Olimpiada din Fărcașa (4 iulie); Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași (24 mai); Sfânta Anastasia Șaguna (1 decembrie); Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț (6 iulie); Soborul Sfintelor Femei Românce (Duminica a III-a după Paști).

A aprobat textul actualizat al Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

A aprobat textul actualizat al Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române.

A aprobat înființarea unui program de studii universitare de licență cu dublă specializare – Teologie Ortodoxă Didactică – Limba română, începând cu anul universitar 2027-2028, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.

A aprobat înființarea unui program de studii universitare de master, intitulat „Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor”, în domeniul Asistență Socială, începând cu anul universitar 2026-2027, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

A aprobat Metodologia de aplicare în Biserica Ortodoxă Română a dispozițiilor Legii nr. 54/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate, prin cabinetele medicilor de familie.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu