Restaurarea Sf. Mormânt al Domnului, evocată după un deceniu: Specialiștii implicați spun că au simțit energia locului

Prof. Antonia Moropoulou de la Universitatea Tehnică Națională din Atena a susținut recent două conferințe despre restaurarea istorică a Sfântului Mormânt al Domnului situat în interiorul Bisericii Învierii din Ierusalim.

„Când am deschis Sfântul Mormânt, eu și colegii am simțit o energie. Descoperirile din interior și-au păstrat deplin autenticitatea istorică”, a spus ea la un eveniment găzduit de Primăria din Palaios Faliros, o suburbie din sudul Atenei, și organizat sub egida Mitropoliei de Noua Smirnă.

Experta a coordonat echipa interdisciplinară care a restaurat Sf. Mormânt în perioada 2016-2017. „Sfântul Mormânt nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al cercetării și al inovației”, a subliniat ea.

Aflată la Pireu la finele lunii trecute, tot pentru a vorbi despre restaurarea Sfântului Mormânt, prof. Antonia Moropoulou a primit o distincție din partea Mitropoliei de Pireu.

Despre restaurarea Sf. Mormânt

Restaurarea Sfântului Mormânt a atras atenția întregii lumi, fiind pentru prima dată când s-a întreprins o lucrare științifică de o asemenea amploare asupra monumentului.

Oamenii de știință — inclusiv o echipă greacă — au ridicat în premieră placa de marmură care acoperea mormântul, dezvăluind suprafața pe care a stat trupul Mântuitorului Iisus Hristos după Răstignire.

Lucrările au vizat consolidarea și restaurarea ediculului în care se găsesc Capela Îngerului și Mormântul Învierii Domnului. Edificiul fusese ranforsat cu bare de oțel în 1947, pentru a nu se prăbuși.

Proiectul a fost realizat la invitația Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului și cu sprijinul comunităților creștine care au rolul de custozi ai sitului: ortodocși, armeni, copți și catolici. Un sprijin financiar a fost oferit de Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea.

