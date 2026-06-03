Moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor fi duse în pelerinaj la Mănăstirea Bobota

Moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus vor fi duse în pelerinaj de la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov la Mănăstirea Bobota din județul Sălaj.

Pelerinajul cu moaștele va avea loc în perioada 23-24 iunie 2026, fiind prilejuit de hramul Mănăstirii Bobota, pusă sub ocrotirea sărbătorii Nașterii Sf. Ioan Botezătorul.

Mănăstirea Bobota a fost înființată la inițiativa credincioșilor din zonă, care erau printre cei mai vechi și fideli pelerini la hramul de vară al Mănăstirii Necula din județul Cluj.

Sfântul așezământ are în patrimoniu o copie a Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Necula, fragmente din moaștele Sf. Andrei Șaguna și ale Sfinților de la Niculițel, precum și un veșmânt care a acoperit moaștele Sf. Parascheva de la Iași.

Paraclisul de iarnă este pus sub ocrotirea Sf. Ap. Andrei, iar mănăstirea are și un altar de vară.

Obștea este condusă de Arhim. Mina Pletosu, starețul așezământului monahal.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci (deschidere articol)