Eveniment caritabil în jud. Suceava pentru o tânără aflată în suferință: O comunitate întreagă poate schimba o viață

Asociația Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta” a organizat duminică, în Parohia Calafindești din județul Suceava, un eveniment caritabil dedicat sprijinirii Crinei Andrei, o tânără de 18 ani care se confruntă cu o suferință medicală gravă.

Programul a îmbinat momente artistice, Expoziția de icoane „Sfinții, prietenii copiilor”, realizate de cei mici și o campanie de strângere de fonduri destinată continuării tratamentelor medicale ale tinerei.

În cadrul evenimentului, Ana Maria Apetroaie, dirijoarea Corului Asociației Preoteselor Sucevene „Sfânta Elisabeta”, a primit Ordinul eparhial „Iacob Putneanul”.

„Sunt emoționată pentru că am trăit un moment intens și profund, deoarece acest eveniment s-a înfăptuit exact în parohia noastră, în Calafindești, iar pentru acest lucru sunt extrem de privilegiată și onorată pentru că toți copiii și toate doamnele preotese, plus părinții, voluntarii, au contribuit semnificativ în realizarea acestui eveniment”.

Dirijoarea corului a evidențiat și scopul filantropic al întâlnirii: „Crina este o tânără care merită din plin efortul pe care l-am făcut și sperăm că o nădejde, o speranță, va contribui și la viața ei, la viața unui copil care nu-și dorește nimic altceva decât să fie sănătoasă”.

Recunoștință pentru cei implicați

Părintele Ștefan Mihalache, consilier eparhial în cadrul Sectorului media și comunicare al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a vorbit despre importanța oamenilor care își dedică timpul și energia pentru binele semenilor.

„Fiecare dintre noi poartă în suflet amintirea unor oameni providențiali, i-am putea numi, pe care Dumnezeu i-a așezat în calea noastră la vremea potrivită. Poate un preot, un învățător, un profesor, un îndrumător sau chiar un prieten care ne-a oferit încredere, ne-a călăuzit pașii și ne-a ajutat să descoperim frumusețea credinței, a culturii și a valorilor autentice”.

„Astfel de oameni lucrează adesea cu discreție, fără a căuta laude sau răsplată, însă lasă în urmă cea mai prețioasă moștenire: suflete formate și vieți schimbate în bine”, a subliniat clericul.

Acolo unde este comuniune, este putere

La rândul său, părintele Ionuț Apetroaie, parohul comunității din Calafindești, a subliniat forța solidarității și a implicării comunitare.

„Privind astăzi la copiii adunați aici, la părinți, la preoți, la oameni de bine veniți din comunitatea noastră precum și din alte parohii, înțelegem această frumoasă lucrare care este cu adevărat o icoană vie a comuniunii”.

„Un om singur poate face un bine. Zece oameni pot face un bine mai mare. Însă o comunitate întreagă poate schimba o viață. Aceasta este lecția Treimii Sfinte. Acolo unde este comuniune, este putere”, a spus preotul paroh.

Mai multe informații despre cazul Crinei Andrei sunt disponibile pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților