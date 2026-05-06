Pr. Vlad Roșu strânge bani pentru a restaura biserica din satul natal: A aparținut unei mari mănăstiri

După mai mult de un deceniu de slujire la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou din Capitală, Părintele Vlad Roșu, cunoscut publicului pentru cântările psaltice publicate pe canalul personal de Youtube, își propune să strângă fonduri pentru restaurarea vechii biserici din satul natal, unde a revenit ca preot.

Localitatea, situată în județul Bacău, a preluat numele de la un vechi așezământ monahal și se numește Mănăstirea Cașin.

„Mănăstirea domnească – ctitorită acum aproape 400 de ani de Gheorghe Ștefan Vodă al Moldovei – are astăzi nevoie de consolidare și restaurare”, a scris preotul pe Facebook.

„Din ea au mai rămas astăzi biserica și turnul clopotniță – unde, adesea, ploaia își face loc printre crăpături, zidurile ei – care se prăbușesc în fiecare zi tot mai mult și fundațiile chiliilor și scolii domnești – lăsate să cadă în uitare, de parcă nici nu ar fi fost vreodată.”

Despre biserică

Până la secularizarea averilor mănăstirești, Mănăstirea Cașin a fost închinată Mănăstirii Cutlumuș din Sf. Munte Athos și Bisericii Sf. Mormânt din Ierusalim, fiind cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei până în secolul XIX.

Se crede că, în forma inițială, biserica fostei mănăstiri ar fi fost construită de același meșter care a construit bisericile mănăstirilor Golia și „Sf. Trei Ierarhi” din Iași.

În prezent, acest sfânt lăcaș deservește Parohia Mănăstirea Cașin II.

Despre Pr. Vlad Roșu

Părintele Vlad Roșu s-a născut în 1991 la Mănăstirea Cașin, jud. Bacău, și a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București în 2014.

În cei aproape 11 ani cât a slujit la București, preotul a realizat două teze de doctorat: „Istoria veșmintelor liturgice din Răsăritul Ortodox de la origini până la Sfântul Simeon al Tesalonicului (†1429)” (Universitatea din București) și „Despre istoria și teologia ritualurilor monastice în ritul bizantin – cu referire specială la Biserica Ortodoxă Română” (Universitatea de Stat din Viena) .

Donează

Cont: RO20 RNCB 0534 1406 1405 0001

Titular: Parohia Mănăstirea Cașin

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu