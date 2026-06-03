Hram la Parohia Kildare din Irlanda: PS Nectarie a citit Pastorala de Rusalii a Sinodului Mitropolitan

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a sărbătorit Pogorârea Sfântului Duh la Parohia Kildare din Irlanda, care și-a serbat hramul.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și Vecernia Rusaliilor și le-a explicat credincioșilor tainele lucrării Duhului Sfânt în Biserică și în viața credincioșilor.

De asemenea, Preasfinția Sa a citit Pastorala de Rusalii transmisă de Sinodul Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, îndemnând comunitatea la păstrarea unității de credință, a dragostei frățești și a identității spirituale.

Un moment aparte l-a constituit binecuvântarea ramurilor de tei, oficiată de ierarh.

Simboluri ale limbilor de foc care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime, ramurile au fost împărțite credincioșilor, spre a fi duse acasă ca binecuvântare și ca semn al prezenței lucrătoare a Sfântului Duh.

Celălalt ocrotitor al Parohiei Kildare este sfântul irlandez Colman.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei