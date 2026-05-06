Preot centenar omagiat la Roman cu distincție și felicitări din partea Arhiepiscopului Ioachim

Comunitatea de la Biserica Precista Mică din Roman, județul Bacău, l-a aniversat duminică pe Părintele Vasile Ardeleanu, care împlinește miercuri, 6 mai 2026, frumoasa vârstă de 100 de ani.

După încheierea Sfintei Liturghii, în biserica parohială a fost oficiată o slujbă de mulțumire pentru darurile revărsate de Dumnezeu asupra părintelui Vasile Ardeleanu.

Binecuvântare și distincții

Părintele paroh Tiberiu Roșu a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, evidențiind viața pilduitoare și slujirea jertfelnică a părintelui sărbătorit.

Preotul centenar a primit din partea chiriarhului o distincție de onoare și un buchet de flori, iar din partea primarului din Roman, Dan-Laurențiu Leoreanu, a primit o diplomă aniversară.

Clericul a trecut atât prin Al Doilea Război Mondial, cât și prin comunism cu răbdare, jertfă și statornicie.

Mai presus de toate, părintele Vasile Ardeleanu a fost ziditor de suflete, păstor bun și statornic, propovăduind cuvântul Evangheliei în vremuri de restriște, transmit reprezentanții eparhiei.

Scurtă biografie

Născut în 6 mai 1926, la Fundul Poienii, comuna Stănița, județul Neamț, într-o familie numeroasă și temeinic ancorată în credință, părintele a deprins din pruncie bucuria slujirii bisericești, avându-l ca model pe tatăl său, cântăreț bisericesc.

A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și a fost hirotonit în eparhia Iașilor, sub omoforul Preasfințitului Părinte Teofil Herineanu.

În viața de familie, alături de preoteasa Jeni-Iuliana, a crescut patru copii, oferindu-le pilda unei vieți trăite în frică de Dumnezeu și demnitate.

A slujit în mai multe comunități. În parohia Dumbrava din județul Bacău a construit casa parohială și a înfrumusețat biserica, iar la Parohia Sofrăcești din județul Neamț a reînnoit acoperișul bisericii, a refăcut icoanele și a împrejmuit sfântul lăcaș cu gard.

În perioada regimului comunist, când slujirea preoțească era adesea îngrădită, părintele a rămas lumină și sprijin pentru credincioși, apărând dreapta credință cu blândețe și fermitate.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului