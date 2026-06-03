Volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist: Zidire pentru învățătură și învățături pentru zidire

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat un volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist, scris de Protos. Arsenie Nae și Ierod. Paisie Dumitrașcu, monahi la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Cartea, intitulată „Zidire pentru învățătură și învățături pentru zidire”, reunește cuvântările rostite de vrednicul de pomenire patriarh în fața elevilor și cadrelor didactice de la Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București.

Aceasta cuprinde „predici, îndemnuri și cuvinte pastorale păstrate în forma lor originală, din care transpar atât grija pastorală a unui ierarh pentru formarea noilor generații de slujitori ai Bisericii, cât și conștiința eclezială, regăsită în duhul învățăturii patristice”, scriu autorii în Introducere.

„Cuvântările selectate în acest volum reprezintă repere ale pedagogiei teologice, la cumpăna dintre secolele al XX-lea și al XXI-lea, constituind mărturii ale efortului depus de Biserică pentru păstrarea și transmiterea mai departe a valorilor sale.”

Volumul se încheie cu o serie de fotografii și facsimile inedite de la întâlnirile Patriarhului Teoctist cu elevii și profesorii Seminarului Teologic din București.

Din 1971, Seminarul Teologic din București funcționează în clădirile de la Mănăstirea Radu Vodă.

Patriarhul Teoctist a avut un rol major în dezvoltarea învățământului teologic, sprijinind reînființarea și modernizarea școlilor teologice ortodoxe după 1989.

Anul comemorativ 2027 va fi dedicat în Patriarhia Română Patriarhilor Justinian și Teoctist, care au condus Biserica Ortodoxă Română în perioada dificilă a comunismului.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene