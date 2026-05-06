Sf. Efrem cel Nou a fost sărbătorit la Mănăstirea Radu Vodă: Pelerinii s-au rugat pentru sănătate și pace

Sute de pelerini s-au rugat pentru sănătate și pace luni la sărbătoarea Sfântului Efrem cel Nou de la Mănăstirea Radu Vodă din București, unde se află un fragment din moaștele cuviosului mucenic.

Cu ocazia sărbătorii, preoții mănăstirii au săvârșit Sfânta Liturghie. Mulți dintre pelerini au vorbit pentru Trinitas TV despre experiențele și ajutorul primit prin rugăciunile către sfânt.

Un tânăr pelerin a spus că a venit pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu prin sfinții Săi: „Dacă pentru prietenii noștri venim la zilele lor de naștere, pentru prietenii lui Dumnezeu cu atât mai mult trebuie să venim”.

Alți pelerini au vorbit despre apropierea sufletească față de Sfântul Efrem cel Nou și despre ocrotirea simțită în viața lor.

„Le simt prezența în viața mea și simt să mă rog cu stăruință în continuare la ei”, a spus o tânără credincioasă.

Rugăciune pentru pace și sănătate

„Am venit să-L rog pe Sfântul Efrem să ajute țara noastră și poporul nostru și să ne ajute și pe noi în toate cele pe care le cerem pentru copii, familie, sănătate”, a mărturisit o credincioasă.

O femeie care a participat la sărbătoare a afirmat: „M-a ajutat cu probleme de sănătate la picioare și am simțit de fiecare dată multă liniște și pace”.

„Să fim sănătoși, să ne ierte păcatele și să facă pace în lume”, a spus o altă credincioasă venită să se închine la moaștele sfântului.

În biserica Mănăstirii Radu Vodă se află și un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, cinstit de asemenea de credincioșii veniți la sărbătoare.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene