Parohul din Lisabona a binecuvântat trei agenți ai Poliției portugheze de Siguranță Publică aflați la început de carieră

Părintele Florentin Dobrescu, parohul român din Lisabona, a binecuvântat, în Duminica Rusaliilor, trei noi agenți ai Poliției portugheze de Siguranță Publică, aflați la început de carieră.

Unul dintre noii agenți este român, celălalt ucrainean, iar al treilea portughez convertit în Biserica Ortodoxă Română. Toți trei și-au dorit să marcheze momentul de început al carierei profesionale în serviciul public în mijlocul comunității lor de credință.

Slujba a fost oficiată la Capela „Sfinții Mucenici Crispim și Crispinian” din Lisabona, unde tinerii au fost însoțiți de părintele Luís Leal, capelanul Poliției de Siguranță Publică.

Părintele paroh Florentin Dobrescu le-a făcut noilor agenți daruri simbolice, amintindu-le datoria creștină de a sluji aproapelui cu dragoste și devotament, în ascultare de poruncile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Parohia Ortodoxă Română din Lisabona este pusă și sub ocrotirea praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică.

Foto credit: Parohia Lisabona