Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Postul Sfinților Apostoli din 2026 va fi cel mai lung din ultimii 8 ani

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din anul 2026 va avea o durată de 21 de zile, fiind astfel cel mai lung din ultimii opt ani. Postul va începe luni, 8 iunie, și se va încheia sâmbătă, 28 iunie, în ajunul sărbătorii celor doi mari Apostoli.

Citește mai mult.

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a sosit la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, din Arhiepiscopia Dunării de Jos, a sosit, marți, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, după care a fost dusă, în procesiune, la Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, din localitate.

Citește mai mult.

Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana, cinstiți de ierarhii Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana au fost cinstiți, marți, la parohia Lazaret din Bacău, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și de Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhipiscopiei Romanului și Bacăului.

Citește mai mult.

Episcopul Ignatie a sfințit un nou centru social dedicat vârstnicilor

Episcopul Ignatie al Hușilor a sfințit, marți, Așezământul Social „Sfânta Parascheva” din localitatea vasluiană Berezeni, dedicat persoanelor vârstnice.

Citește mai mult.

Prima mănăstire construită în Episcopia Basarabiei de Sud a primit distincția onorifică „Crucea Centenarului”

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oferit duminică din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel distincția onorifică „Crucea Centenarului” Mănăstirii „Sfânta Treime” din satul Roșu, raionul Cahul, ca semn de recunoștință pentru activitatea rodnică desfășurată.

Citește mai mult.