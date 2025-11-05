Episcopul Ignatie a sfințit un nou centru social dedicat vârstnicilor

Episcopul Ignatie al Hușilor a sfințit, marți, Așezământul Social „Sfânta Parascheva” din localitatea vasluiană Berezeni, dedicat persoanelor vârstnice.

Acesta cuprinde Cantină socială, Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Centrul de zi de asistență și recuperare.

La inaugurarea așezământului au participat preoții consilieri de la Centrul Eparhial Huși, protopopi, angajați ai Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși și beneficiarii.

Importanța activității filantropice

Episcopul Ignatie a subliniat importanța activităților filantropice desfășurate de Biserică: „Ori de câte ori îi ajutăm pe cei aflați în nevoie, când îi ajutăm pe cei ce au nevoie de dragostea și atenția noastră concretă îndreptate înspre ei, de fapt noi nu facem altceva decât să Îl identificăm pe Hristos în aceștia”.

Preasfinția Sa a evidențiat că nevoile oamenilor nu trebuie să se rezume la cele materiale, „nevoile sunt și spirituale, duhovnicești”.

„Activitatea filantropică a Bisericii are grijă de aceste două componente ale nevoilor omului, cele materiale și spirituale”.

Episcopul a mulțumit autorităților locale pentru ajutorul și implicare în edificarea așezământului.

Încercăm să aducem mângâiere și nădejde

Pr. Vladimir Beregoi, consilier eparhial, a spus că centrul nu este dedicat oamenilor săraci, ci este dedicat tuturor oamenilor care au nevoie, care sunt în lipsă fizică.

„Biserica vine doar să sprijine bătrânețea și neputința dumneavoastră. Unii aveți copii departe, alții sunteți singuri, iar singurătatea este o durere și o boală grea, care nu se vindecă decât prin dragostea care se manifestă prin slujirea aproapelui”.

„Nu sărăcia, ci neputința, boala, suferința sunt piedicile, și noi prin lucrarea desfășurată prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huși încercăm să aducem mângâiere și nădejde, sprijin, pentru cei ce cândva au fost tineri, în putere, dar acum suferința, boala, bătrânețea și-au pus amprenta asupra trupurilor lor firave și nu se mai pot descurca singuri”, a subliniat părintele Vladimir Beregoi.

În prezent Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși cuprinde 11 așezăminte sociale.

Foto credit: Episcopia Hușilor