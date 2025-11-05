Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana, cinstiți de ierarhii Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana au fost cinstiți, marți, la parohia Lazaret din Bacău, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și de Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhipiscopiei Romanului și Bacăului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către PS Teofil Trotușanul, răspunsurile liturgice fiind oferite de către corala preoților Protoieriei Bacău „Episcop Melchisedec Ștefănescu”.

La rândul său, IPS Ioachim i-a binecuvântat pe cei prezenți și a vorbit apreciativ despre lucrarea pastorală misionară și socială desfășurată în parohie și în protoierie.

Cu acest prilej a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru cei 72 de preoți din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului care au murit în temnițele comuniste.

Părintele Răzvan Constantin Popovici, slujitor al Parohiei Lazaret, a vorbit despre viața celor doi sfinți, recent canonizați, evidențiind credința acestora în vremurile prigoanei. Mai mult, părintele Popovici a dezvăluit că este stră-strănepot al Sfântului Visarion.

Aprecieri din partea instituțiilor statului

Brândușa Elena Popovici, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău și soția părintelui Răzvan Popovici, a prezentat o expoziție itinerantă dedicată celor doi sfinți, alcătuită din imagini, texte și elemente muzeale care au adus în atenția participanților viața, slujirea și jertfa acestora.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a participat la eveniment, ocazie cu care a felicitat Biserica pentru implicarea sa constantă în activități sociale și culturale, precum și pentru sprijinul oferit persoanelor vârstnice din comunitate.

Părintele Răzvan Dimitrie Radu, asistent social în cadrul Protoieriei Bacău, a prezentat proiectul „100 de activități pentru 100 de ani de patriarhat”, derulat de preoții coordonatori ai centrelor de socializare pentru vârstnici.

Proiectul se desfășoară în contextul Anului omagial al centenarului Patriarhiei Române și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

