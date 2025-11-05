Prima mănăstire construită în Episcopia Basarabiei de Sud a primit distincția onorifică „Crucea Centenarului”

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oferit duminică din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel distincția onorifică „Crucea Centenarului” Mănăstirii „Sfânta Treime” din satul Roșu, raionul Cahul, ca semn de recunoștință pentru activitatea rodnică desfășurată.

Mănăstirea „Sfânta Treime” este prima comunitate monahală din sudul Basarabiei, aflată în cadrul Mitropoliei Basarabiei, de după reactivarea acesteia. Aceasta a fost sfințită în anul 2023 de către doi ierarhi: Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și Preasfințitul Părinte Veniamin.

Episcopul Basarabiei de Sud a felicitat părinții mănăstirii pentru lucrările realizate în ultima perioadă la corpul de chilii din cadrul casei monahale.

Milostenia creștină

Preasfințitul Părinte Veniamin a tâlcuit pericopa evanghelică a pildei bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, vorbind despre dreptatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului față de semenii săi.

„Din pericopa evanghelică vedem că nici bogăția și nici sărăcia nu sunt virtuți sau vicii, ele devin astfel în funcție de felul în care le întrebuințează omul”.

„Vedem că adevăratul bogat este omul smerit, credincios și cu dragoste față de semeni, iar cel sărac este acela care nu-L are pe Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Preasfinția Sa a evidențiat că bogăția devine binecuvântare doar atunci când este împărtășită: „Bogăția devine binecuvântare doar atunci când prin ea omul slujește semenului său și lui Dumnezeu. Adevărata bogăție nu vine din lucrurile materiale, ci din generozitatea și milostenia față de aproapele”.

Dragostea față de aproapele

În acest sens, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să-și arate dragostea și grija față de cei aflați în suferință, amintind că „oamenii aflați în suferință au nevoie de afecțiunea și dragostea semenilor, care le schimbă starea”.

Totodată, i-a chemat la reflecție asupra vieții spirituale: „Să avem mai multă grijă de sufletele noastre, pentru că nu putem face faptele credinței după trecerea din această lume”.

