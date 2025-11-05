Postul Sfinților Apostoli din 2026 va fi cel mai lung din ultimii 8 ani

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din anul 2026 va avea o durată de 21 de zile, fiind astfel cel mai lung din ultimii opt ani. Postul va începe luni, 8 iunie, și se va încheia sâmbătă, 28 iunie, în ajunul sărbătorii celor doi mari Apostoli.

Postul Sfinților Apostoli are o durată care variază de la an la an, în funcție de data Paștilor, iar în anul 2026, Învierea Domnului va fi prăznuită pe 12 aprilie, ceea ce determină o perioadă mai lungă de post înaintea praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Potrivit calendarului ortodox, 12 zile din cele trei săptămâni de postire vor avea dezlegare la pește, ceea ce va face ca acest post să fie unul mai ușor din punct de vedere alimentar.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, numit în popor și „Postul Sânpetrului”, este rânduit în cinstea celor doi mari apostoli ai Mântuitorului, modele de credință și jertfelnicie pentru întreaga Biserică.

