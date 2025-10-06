Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Filocaliei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat sâmbătă, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că acesta a manifestat trei trăsături principale ale personalității sale duhovnicești: mărturisirea, teologia profundă și talentul de tâlcuitor al Filocaliei.

Unde vor rămâne moaștele Sf. Dumitru Stăniloae? Explicația Patriarhului

Patriarhul României a anunțat unde vor rămâne definitiv moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae și de ce a fost ales acel loc.

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Arad

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Catedrala Arhiepiscopala din Arad.

Sfânta Parascheva 2025: A fost anunțat programul detaliat al pelerinajului

Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul din acest an al Pelerinajului de la Iași, amintind că sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva „reprezintă un prilej de comuniune întru sfințenie a drepslăvitorilor creștini din țară, dar și din străinătate”.

Mitropolitul Nicolae a prezidat întrunirea clerului român din centrul SUA

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a prezidat întrunirea clerului român din centrul SUA. Preoții și delegații celor șapte parohii și misiuni s-au reunit în perioada 26-27 septembrie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago.

