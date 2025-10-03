Unde vor rămâne moaștele Sf. Dumitru Stăniloae? Explicația Patriarhului

Patriarhul României a anunțat unde vor rămâne definitiv moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae și de ce a fost ales acel loc.

La slujba de binecuvântare a raclei în care vor fi așezate moaștele celui mai mare teolog al secolului 20, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că Sf. Dumitru a iubit foarte mult Mănăstirea Cernica. De aceea, a hotărât ca el și soția sa, prezbitera Maria, să aibă locul de veci în cimitirul mănăstirii.

Stăniloae și isihasmul

Părintele Stăniloae va rămâne mereu în istorie ca „un dascăl al Filocaliei, al scrierilor isihaste”. Dogmatica sa în trei volume și traducerea Filocaliei în limba română stau ca mărturie pentru apropierea sa față de duhul isihast.

„A simțit că Părinții Filocaliei, trăitori isihaști, reprezentau cea mai profundă expresie a gândirii și simțirii ortodoxe”, a afirmat Patriarhul Daniel.

Cernica și isihasmul

Mănăstirea Cernica a fost luată în considerare și pentru tradiția isihastă a acestei vetre monahale, reprezentată de sfinții săi ocrotitori: Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani.

„Acești doi sfinți părinții isihaști au arătat că această spiritualitate isihastă, care pune accentul pe rugăciunea minții și a inimii, a coborârii minții în inimă și a păstrării neîncetate a legăturii omului cu Dumnezeu, este luminătoare de suflet, dătătoare de pace și arvună a bucuriei din Împărăția Cerurilor”, a subliniat Patriarhul României.

Acestea sunt argumentele pentru care moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae vor fi primite vinerea aceasta la ora 15.30 la Mănăstirea Cernica. Ele vor fi așezate în baldachinul nou din biserica Sf. Nicolae din ostrov.

Moaștele Sfântului Dumitru vor rămâne definitiv, așadar, la biserica Sf. Nicolae din ostrovul Cernicăi și vor putea fi venerate de credincioși.

În contextul primei sărbători oficiale a Sfântului Dumitru Stăniloae și a proclamării locale a canonizării sale, Agenția de știri Basilica a organizat o expoziție de fotografie în aer liber intitulată „CERnica – între pământ și cer”.

Sfântul Dumitru Stăniloae: biografie

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae s-a născut la 16 noiembrie 1903 în satul Vlădeni, județul Brașov. A urmat studii de Teologie la Cernăuți, București și Sibiu, unde a susținut licența și doctoratul. A beneficiat de burse la Atena, München, Berlin, Paris și Belgrad. S-a specializat în Bizantinologie și Dogmatică. În 1930 s-a căsătorit cu Maria Mihu și a fost hirotonit preot doi ani mai târziu. A continuat o intensă activitate didactică și publicistică.

A predat vreme de decenii Teologie Dogmatică, Ascetică și Mistică. A fost rector al Academiei Teologice din Sibiu între 1936 și 1946. În această perioadă a publicat lucrări fundamentale, între care Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama. De asemenea, a publicat primele volume din traducerea românească a Filocaliei, operă monumentală începută în 1946 și continuată până în ultimele decenii ale vieții. În anii comunismului a fost arestat și întemnițat la Aiud. Dar după eliberare și-a reluat activitatea de profesor și cercetător, devenind una dintre cele mai respectate voci teologice ale Ortodoxiei.

Considerat „teologul iubirii dumnezeiești”, părintele Dumitru Stăniloae a publicat zeci de volume, articole și studii. El a rămas cel mai important dogmatist ortodox al secolului 20. A participat la dialoguri teologice internaționale. De asemenea, a primit titluri academice și onorifice. A devenit membru titular al Academiei Române în 1991.

A trecut la cele veșnice pe 4 octombrie 1993, la vârsta de 90 de ani, lăsând posterității o moștenire teologică de neprețuit. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024 sub titulatura de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, având ca dată de pomenire ziua de 4 octombrie.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu