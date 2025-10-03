Sfânta Parascheva 2025: A fost anunțat programul detaliat al pelerinajului

Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul din acest an al Pelerinajului de la Iași, amintind că sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva „reprezintă un prilej de comuniune întru sfințenie a drepslăvitorilor creștini din țară, dar și din străinătate”.

Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sf. Ier. Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic, Grecia, la finalul zilei de 11 octombrie.

Programul manifestărilor începe miercuri, 8 octombrie, cu scoaterea moaștelor Sfintei Parascheva în procesiune și depunerea lor spre cinstire în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane.

15 octombrie va fi ultima zi de pelerinaj, când moaștele vor fi reintroduse în Catedrală.

Utile

Numerele de informare pentru pelerini sunt: 0757.57.91.00 și 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie.

De asemenea, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afișat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe același traseu bine-cunoscut.

Program

Miercuri, 8 octombrie 2025

6:00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

6:30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva: Va participa Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

7:00: Așezarea sfintelor moaște spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

7:00-7:30: Sfințirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Joi, 9 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

18:00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

8:00-12:00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;

12:00–17:00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);

23:30: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;

23:50: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-17:00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19:00-20:30: Pelerinajul „Calea Sfinților”: Procesiune cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;

21:00-0:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 13 octombrie 2025

7:00-11:30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

21:00-2:00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

7:00-9:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);

9:00-12:30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane: Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Foto credit: Arhiva Doxologia.ro