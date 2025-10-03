Mitropolitul Nicolae a prezidat întrunirea clerului român din centrul SUA

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a prezidat întrunirea clerului român din centrul SUA. Preoții și delegații celor șapte parohii și misiuni s-au reunit în perioada 26-27 septembrie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago.

Scopul întâlnirii a fost discutarea vieții comunităților și a proiectelor pastorale, în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Întâlnirea a inclus prezentări dedicate marilor duhovnici și mărturisitori ortodocși români, printre care Sfinții Dumitru Stăniloae, Dometie cel Milostiv, Iraclie din Basarabia și Calistrat de la Timișeni și Vasiova. Lucrările au fost susținute de părintele Ioan Ioniță și părintele Petru Neaga, care au evidențiat viața și mărturiile de credință ale sfinților mărturisitori recent canonizați.

Partea dedicată organizațiilor laice a inclus prezentarea proiectelor AROLA, organizația doamnelor din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, realizată de doamna Adriana Obreja, și raportul de activitate al tinerilor ROYA, susținut de doamna Ștefania Nuțu, evidențiind implicarea acestora în viața comunităților și programele de formare spirituală, socială și culturală.

Preoteasa Andaluzia Mureșan a prezentat programul pilot pentru educația religioasă a copiilor de la Catedrala din Chicago, evidențiind metodele de predare și punctele comune dintre pedagogia Montessori și învățătura ortodoxă.

În încheiere, IPS Nicolae a mulțumit gazdelor pentru primirea călduroasă și organizarea întâlnirii, subliniind continuitatea slujirii ortodoxe în diaspora.

Foto credit: Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi