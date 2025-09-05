Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul României, mesaj la începutul anului școlar 2025-2026: Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia debutului noului an școlar.

Starețul Mănăstirii Cernica: Dragostea Lui Dumnezeu față de noi este aceeași și va rămâne aceeași. În schimb, a noastră…

Nu trebuie să ne temem, căci dragostea Lui Dumnezeu pentru om este aceeași ca întotdeauna și va rămâne neschimbată, asigură părintele Arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica.

Episcopia Tulcii sprijină copiii din mediul rural să meargă la școală

Episcopia Tulcii derulează, pentru al șaptelea an consecutiv, o acțiune în sprijinul copiilor care au nevoie de ajutor pentru a începe anul școlar.

Mitropolitul Olteniei a sfințit noul corp de chilii al Mănăstirii Hurezani: Să tânjim după liniștea sufletească

Mitropolitul Irineu al Olteniei a sfințit miercuri noul corp de chilii al Mănăstirii Hurezani. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să caute liniștea sufletească înainte de toate.

Patriarhul Daniel, mesaj de compasiune și solidaritate după accidentul de la Lisabona

În urma accidentului de la Lisabona, Portugalia, în care un funicular a deraiat și s-a prăbușit, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis un mesaj de compasiune și solidaritate, Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valerio, Patriarhul Lisabonei.

