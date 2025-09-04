Patriarhul României, mesaj la începutul anului școlar 2025-2026: Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia debutului noului an școlar.

Patriarhul României adresează mulțumiri părinților, bunicilor, învățătorilor și profesorilor pentru promovarea educației creștine în familie și în școală, cu răbdare, înțelepciune și dragoste.

Preafericirea Sa îi îndeamnă pe elevi să prețuiască efortul tuturor educatorilor și să cultive valorile credinței în viețile lor.

Mesajul integral:

Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos – „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6)

La începutul anului şcolar 2025-2026, adresăm părinţilor, bunicilor, învățătorilor și profesorilor un cuvânt de mulţumire și de prețuire pentru promovarea educației creștine în familie și în școală, cu răbdare, înțelepciune și dragoste. Totodată, îi binecuvântăm pe elevi, îndemnându-i, cu dragoste părintească, să prețuiască efortul tuturor educatorilor și să cultive valorile credinței în viețile lor.

Prin activitatea Sa de învățător, Domnul Iisus Hristos a evidențiat rolul esențial al educatorului creștin în progresul intelectual și spiritual al elevului, precum și importanța deplinei concordanțe între învățătura transmisă și propria trăire a acesteia: „Cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor” (Matei 5, 19).

Elevul participă activ la procesul educativ în măsura în care descoperă în dascălul său un model autentic de viețuire, un îndrumător dispus să-l accepte din iubire, să-l sprijine în eforturile sale, să-l ajute să înțeleagă și să depășească nereușitele de moment. Potrivit pildei talanților (Matei 25, 14-30), este necesar ca atât profesorul, cât și elevul să conștientizeze și să fie recunoscători pentru darurile primite de la Dumnezeu, „Părintele luminilor” (cf. Iacov 1, 17), să le sporească prin efort continuu, pentru a le pune în slujba aproapelui.

Pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase în spațiul familial, școlar și eclesial. Prin prezența orei de Religie în școală și prin cateheza parohială, Biserica Îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, Care este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6), descoperă copiilor și tinerilor sensul profund creștin al vieții, oferă repere esențiale pentru dezvoltarea în plan personal și comunitar, cultivă iubirea față de oameni și față de întreaga creație a lui Dumnezeu, promovează comuniunea între generații.

Anul 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, este o ocazie de a ne adânci în cunoașterea istoriei Bisericii noastre, care a fost strâns legată de destinul poporului român și de aspirațiile lui de unitate și libertate.

În viața societății românești, Biserica a avut și are un rol esențial în formarea caracterelor, în cultivarea educației creştine și în păstrarea identității naționale. De asemenea, duhovnicii și mărturisitorii ortodocși români din secolul al XX-lea au fost adevărați educatori creștini, exemple de viețuire și de apărare a credinței ortodoxe în fața încercărilor și prigoanelor, după cum mărturisește Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea: „au biruit deodată două lumi, lumea păgână, care-i prigonea și lumea răului dinlăuntrul inimii, care-i ispitea să–și trădeze rostul vieții și scopul Evangheliei”[1].

Acești sfinți mărturisitori sunt icoane vii ale Bisericii noastre, care ne învață că iubirea jertfelnică pentru Hristos este cea mai înaltă chemare a fiecărui creștin. Moștenirea lor spirituală ne inspiră astăzi să păstrăm credința ortodoxă, să promovăm virtuțile și valorile vieții creștine într-o societate aflată în continuă schimbare.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, „Învățătorul” (Matei 23, 10) și „Lumina lumii” (Ioan 8, 12), să lumineze sufletele elevilor, părinţilor, bunicilor, învățătorilor și profesorilor, pentru a înmulți darurile primite de la Dumnezeu și pentru a mărturisi credința ortodoxă în familie și în societate.

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

[1] Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, Duhul Adevărului, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2025, p. 453.

