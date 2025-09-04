Episcopia Tulcii sprijină copiii din mediul rural să meargă la școală

Episcopia Tulcii derulează, pentru al șaptelea an consecutiv, o acțiune în sprijinul copiilor care au nevoie de ajutor pentru a începe anul școlar.

În cadrul acestei acțiuni, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oferit ghiozdane complet echipate pentru copiii din Parohia Luminița, Protopopiatul Babadag.

Evenimentul a avut loc în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitate. Beneficiarii au fost copiii din ciclul primar și gimnazial din satele Luminița și Meșteru care studiază la școala din comuna Topolog.

De asemenea, cei mici s-au bucurat de o masă caldă oferită de comunitatea parohială.

De la începutul campaniei, în 2019, sute de copii nevoiași din mediul rural au beneficiat de sprijinul Episcopiei Tulcii.

Foto credit: Episcopia Tulcii