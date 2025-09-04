Starețul Mănăstirii Cernica: Dragostea Lui Dumnezeu față de noi este aceeași și va rămâne aceeași. În schimb, a noastră…

Nu trebuie să ne temem, căci dragostea Lui Dumnezeu pentru om este aceeași ca întotdeauna și va rămâne neschimbată, asigură părintele Arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica.

„Indiferent de ce vremuri trăim, de ce oameni suntem înconjurați, cum spune Scriptura, Hristos este același ieri, astăzi și în veac. Dragostea Lui Dumnezeu față de noi este aceeași și va rămâne aceeași. În schimb, a noastră s-ar putea să se fie mai diluat. Dar cred că Dumnezeu are oamenii Lui puși deoparte în fiecare epocă”, a spus părintele stareț, într-un interviu acordat agenției Agerpres.

Sfinția Sa argumentează afirmând că sunt oameni în jurul nostru care urmează Evanghelia, dar nu-i vedem.

„Sunt oameni care împlinesc Evanghelia, am putea spune, la virgulă, dar fără să ne dăm seama. Eu însumi am cunoscut oameni de genul acesta care au o capacitate fenomenală de a ierta, de a se jertfi, de a se dărui”, a menționat starețul Mănăstirii Cernica.

Sfinți trimiși de Dumnezeu

Oameni ai lui Dumnezeu au fost și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântul Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, ambii foști stareți ai lăcașului.

Sfântul Calinic de la Cernica a fost canonizat în 1950, înaintea Sfântului Gheorghe, deși a fost ucenic al celui din urmă.

Părintele stareț a dat exemplu una dintre minunile legate de Sfântul Calinic.

„Este un episod, în vremea Revoluției lui Tudor, la 1821, când, de frică a turcilor, oamenii se refugiază aici, în mănăstire, stareț fiind Sfântul Calnic. Acesta rugându-se la Sfântul Nicolae ca să se înmulțească merindele, fiindcă nu erau de ajuns pentru atâta mulțime de oameni”.

„Și, într-adevăr, este în istorie, acolo specificat că, a doua zi, după ce s-au rugat la Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul acestei mănăstiri, dintr-un început, au apărut niște căruțe cu grâne, cu făină, cu pesmet, ca să potolească foamea celor care erau cazați aici, în vreme de restriște”, a istorisit părintele Vasile.

Fericiți făcătorii de pace

Un om al lui Dumnezeu a fost și Sfântul Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, cel care a avut darul blândeții și a reușit să împace monahi din etnii diferite. Sfântul a avut o contribuție enormă la îmbunătățirea Mănăstirii Cernica.

„Viața lui, activitatea lui și blândețea de care dădea dovadă Sfântul Cuvios Gheorghe, darul acesta dea împăca mai multe iernii. Avea în mănăstirea lui călugări și bulgari, și sârbi, și ruși, și moldoveni, și transilvăneni. Toate acestea, sau mai bine zis și acest aspect, arăta blândețea și capacitatea lui de a împăca pe oameni”.

„Cum zice acolo, Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Numai un om care are duhul păcii poate să catalizeze pe toți ceilalți în jurul lui și să le dea un sens”, a spus părintele stareț.

Foto credit: Orthodoxia News Agency / Rafail Georgiades