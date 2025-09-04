Patriarhul Daniel, mesaj de compasiune și solidaritate după accidentul de la Lisabona

În urma accidentului de la Lisabona, Portugalia, în care un funicular a deraiat și s-a prăbușit, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a trimis un mesaj de compasiune și solidaritate, Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valerio, Patriarhul Lisabonei.

Redăm textul integral:

Bucureşti, 4 septembrie 2025

Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valério,

Patriarhul Lisabonei

Eminența Voastră,

Am primit, cu profundă durere, vestea despre tragicul accident petrecut la Lisabona, în seara zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, în urma căruia au murit cincisprezece persoane, iar altele au fost grav rănite.

În aceste momente de tristețe pentru poporul portughez, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel Răstignit și Înviat, să odihnească sufletele celor care și-au pierdut viața în acest tragic eveniment și să dăruiască vindecare grabnică celor răniți.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române