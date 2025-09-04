Mitropolitul Olteniei a sfințit noul corp de chilii al Mănăstirii Hurezani: Să tânjim după liniștea sufletească

Mitropolitul Irineu al Olteniei a sfințit miercuri noul corp de chilii al Mănăstirii Hurezani. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să caute liniștea sufletească înainte de toate.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu s-a aflat în mijlocul obștii monahale cu ocazia sărbătorii Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, nevoitori din muntele Cozia.

„Ei s-au învrednicit de darurile lui Dumnezeu, care au trăit viaţa în iubirea Preasfintei Treimi şi care s-au jertfit tot timpul vieţii lor pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu, pe care au cunoscut-o încă din timpul vieţii lor”.

Iubitori de Dumnezeu și de rugăciune

Mitropolitul Olteniei a spus că Sfinții Neofit și Meletie s-au arătat iubitorii de Dumnezeu și de rugăciune.

„Sfinţii Neofit şi Meletie s-au arătat cu adevărat iubitori de Dumnezeu, cu jertfă şi suferinţă, cu smerenie şi dragoste, s-au arătat lăcaş al Duhului Sfânt. Ei au ales viaţa în peşteri, pentru a se afla în rugăciune şi în liniştea duhovnicească, darul lui Dumnezeu”.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul sfinților prăznuiți miercuri.

„Şi noi, iubiţi credincioşi, trebuie să tânjim după liniştea sufletească, pe care dacă nu o avem, vom fi trişti şi preocupaţi de grijile acestei lumi. De la această linişte sufletească vin darurile rugăciunii, darul împăcării şi mai ales darul iubirii”.

La finalul predicii, Mitropolitul Olteniei le-a amintit pelerinilor să sfinții sunt prezenți printre noi și i-a îndemnat să le ceară ajutorul permanent.

Mănăstirea Hurezani

Mănăstirea Hurezani din județul Gorj a fost construită în secolul al 19-lea de familia Hurezanu, după cum se menționează în pridvorul bisericii.

O lungă perioadă de timp, începând cu anul 1900, biserica a funcționat ca lăcaș de cult pentru cimitir. După anul 1970, a fost abandonată, suferind o degradare accentuată. În urma demersurilor comunității locale, Mitropolia Olteniei a înființat așezământul monahal în anul 2015.

Foto credit: Mitropolia Olteniei