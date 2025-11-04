Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar

La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie.

Duminică va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: Programul liturgic

Duminică, 9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Mucenic Visarion de la Lainici, informează Mitropolia Olteniei.

Vocea pelerinilor la Catedrala Națională: Redescoperim dragostea de a fi împreună cu Dumnezeu

Programul excepțional de închinare în altarul Catedralei Naționale după sfințirea picturii continuă zi și noapte până miercuri, inclusiv. Oamenii continuă să vină – unii din afara Capitalei și chiar din afara țării, pentru a vedea minunea.

Mănăstirea Radu Vodă se pregătește de sărbătoarea Sfântului Nectarie: Programul hramului

Mănăstirea Radu Vodă din Capitală se pregătește de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, hramul de toamnă al așezământului monahal.

Membrii unei parohii românești s-au rugat în bazilica din Roma unde se păstrează paramanul Sf. Cuv. Sofian de la Antim

Știați că la o biserică din Roma se păstrează paramanul Sfântului Sofian de la Antim? Acest obiect de vestimentație călugărească este purtat ca o pavăză pe sub veșmântul monahal negru. Membrii parohiei românești „Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma au mers să se roage la biserica în care se păstrează acest obiect.

