Duminică va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: Programul liturgic

Duminică, 9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Mucenic Visarion de la Lainici, informează Mitropolia Olteniei.

Evenimentele vor debuta sâmbătă, 8 noiembrie, cu Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici.

Duminică, 9 noiembrie, se va săvârși Sfânta Liturghie de la ora 09:00, după care va urma ceremonia proclamării locale.

De la ora 12:20 se va desfășura Festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor. Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici va fi transmisă, în direct, pe Trinitas TV.

Începuturile

Părintele arhimandrit Visarion Toia, starețul Mănăstirii Lainici, a fost canonizat în 2024, cu titulatura Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, având ca zi cinstire în ziua de 10 noiembrie.

Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici s-a născut în data de 28 mai 1884, în comuna Secuieni, județul Bacău, într-o familie de oameni simpli și credincioși. A studiat la Școala de cântăreți din Roman și a slujit strana la catedrala din Roman, alături de prietenul său Mihai Bâtâcă.

În 1908, a intrat la Mănăstirea Frăsinei, unde a contribuit la dezvoltarea muzicii psaltice. În 1910, a fost tuns în monahism cu numele Visarion și a început o viață de nevoință aspră. În 1922, a fost hirotonit ieromonah și, în 1929, a fost numit stareț al Mănăstirii Lainici de către Episcopul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului Noul Severin.

Martir pentru Hristos

Din 1947, Mănăstirea Lainici a fost ocupată de stat, care a cazat acolo muncitorii care lucrau la linia ferată Bumbești-Livezeni, care leagă județele Gorj și Hunedoara.

La un moment dat, în mănăstire a fost cazată o unitate a Securității. În 1951, ofițerii Securității i-au cerut, abuziv, părintelui stareț să le predea chilia.

Deși a refuzat politicos, respectivii au reacționat violent și l-au bătut cu bestialitate pe stareț.

„Sf. Visarion Toia a zăcut vreo 2 săptămâni în acea stare. Când nu a mai putut să reziste, l-au dus la spital, însă deja era foarte târziu. Piciorul lui drept era foarte afectat, se cangrenase și atunci i-au amputat piciorul de sub genunchi. După o lungă agonie și suferință, în data de 8 noiembrie 1951, deja s-a mutat la Domnul”, a relatat părintele Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici.

Foto credit: Basilica.ro

