La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar

La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie.

În Sfântul Altar au fost așezate spre cinstire moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și ale Sfântului Dimitrie cel Nou.

Echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare.

Arhiepiscopia Bucureștilor pune la dispoziția credincioșilor un link unde poate fi urmărit în timp real timpul de așteptare și poziția rândului de pelerini, informațiile fiind actualizate permanent.

În prezent, timpul de așteptare este de aproximativ trei ore.

Pictura Catedralei Naționale a fost sfințită duminică, 26 octombrie de către Sanctitatea Sa Bartolomeu 1, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Vezi mai multe articole despre Catedrala Națională în secțiunea specială.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu