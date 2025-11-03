Mănăstirea Radu Vodă se pregătește de sărbătoarea Sfântului Nectarie: Programul hramului

Mănăstirea Radu Vodă din Capitală se pregătește de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, hramul de toamnă al așezământului monahal.

Moaștele Sf. Ier. Nectarie de la Eghina și ale Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou vor fi purtate în procesiune și așezate spre închinare joi, de la ora 17:00, în baldachinul din curtea mănăstirii.

Programul va continua cu slujba Vecerniei cu Litie și a sfințirii apei. Vineri dimineață va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar de la ora 17:00 vor fi săvârșite Vecernia cu Litia și Taina Sfântului Maslu.

De sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfânta Liturghie va avea loc la ora 08:00 și va fi urmată de un parastas.

Seara, de la ora 17:00, va fi oficiată privegherea în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, urmată de sfințirea apei și dezlegări.

De sărbătoarea Sfântului Nectarie, programul liturgic va începe la ora 08:30 cu Utrenia, Paraclisul sfântului prăznuit și Sfânta Liturghie.

Duminică seară, cinstitele moaște vor fi reașezate în biserica mănăstirii după închinarea ultimului pelerin.

Programul liturgic detaliat poate fi consultat aici.

Foto credit: Basilica.ro