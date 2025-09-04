Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.

La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc un simpozion de studii canonice în contextul Centenarului Patriarhiei Române

La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie un simpozion de studii canonice, organizat în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Citește mai mult.

Activități duhovnicești, ateliere de învățare și multă voie bună pentru zeci de copii din Mitropolia Olteniei

Zeci de copii din Mitropolia Olteniei au participat, în perioada 27–31 august, la Tabăra „Micilor Apostoli”, un program duhovnicesc și educațional, organizată în localitatea Botoșești – Paia, din județul Dolj.

Citește mai mult.

Arhiepiscopia Dunării de Jos ajută 3300 de copii să meargă la școală

Arhiepiscopia Dunării de Jos desfășoară în această perioadă Programul „Hristos în școală” prin care dorește să ajute 3300 de elevi cu rechizite la începutul anului școlar.

Citește mai mult.

Lucrări importante la Biserica românilor din Rinkobing, Danemarca: Un cămin pentru sufletele celor mici și a celor mari

Biserica românilor din Rinkobing – Skiern, Danemarca, trece prin importante lucrări de amenajare, care fac parte dintr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, informează Trinitas TV.

Citește mai mult.

Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate în cadrul unui târg la Muzeul Țăranului Român din Capitală

Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate de meșteri populari în cadrul Târgului „De Ziua Crucii” organizat între 12 – 14 septembrie la Muzeul Național al Țăranului Român din Capitală, anunță instituția muzeală într-un comunicat de presă.

Citește mai mult.