Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro.
La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc un simpozion de studii canonice în contextul Centenarului Patriarhiei Române
La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie un simpozion de studii canonice, organizat în contextul Centenarului Patriarhiei Române.
Activități duhovnicești, ateliere de învățare și multă voie bună pentru zeci de copii din Mitropolia Olteniei
Zeci de copii din Mitropolia Olteniei au participat, în perioada 27–31 august, la Tabăra „Micilor Apostoli”, un program duhovnicesc și educațional, organizată în localitatea Botoșești – Paia, din județul Dolj.
Arhiepiscopia Dunării de Jos ajută 3300 de copii să meargă la școală
Arhiepiscopia Dunării de Jos desfășoară în această perioadă Programul „Hristos în școală” prin care dorește să ajute 3300 de elevi cu rechizite la începutul anului școlar.
Lucrări importante la Biserica românilor din Rinkobing, Danemarca: Un cămin pentru sufletele celor mici și a celor mari
Biserica românilor din Rinkobing – Skiern, Danemarca, trece prin importante lucrări de amenajare, care fac parte dintr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, informează Trinitas TV.
Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate în cadrul unui târg la Muzeul Țăranului Român din Capitală
Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate de meșteri populari în cadrul Târgului „De Ziua Crucii” organizat între 12 – 14 septembrie la Muzeul Național al Țăranului Român din Capitală, anunță instituția muzeală într-un comunicat de presă.