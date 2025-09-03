Activități duhovnicești, ateliere de învățare și multă voie bună pentru zeci de copii din Mitropolia Olteniei

Zeci de copii din Mitropolia Olteniei au participat, în perioada 27–31 august, la Tabăra „Micilor Apostoli”, un program duhovnicesc și educațional, organizată în localitatea Botoșești – Paia, din județul Dolj.

Sfânta Liturghie și rugăciunea au fost baza activităților duhovnicești, în timp ce, în plan educațional – civic, copiii au participat la „Atelierul despre bullying” și la „Atelierul ISU” – despre siguranță și prim-ajutor.

În cadrul atelierului despre bullying, oferit de Asociația „Vasiliada” a Mitropoliei Olteniei, copiii au fost îndemnați cum să ceară sprijin în caz de agresiune, în special de la persoanele și instituțiile cu autoritate: preotul satului, profesorul diriginte, Poliția, SMURD.

În ceea ce privește atelierul de prim-ajutor, echipa ISU le-a explicat copiilor ce trebuie să facă în caz de urgență. Ei au primit lecții despre cum se aplică măsurile de prim-ajutor care salvează vieți până la venirea personalului specializat. Micii cursanți au fost curioși și au exersat, în număr foarte mare, pe manechinele puse la dispoziție de ISU.

Mai mult, cei mici au învățat diferența dintre focul pornit de la surse de căldură și cel electric, care nu se stinge cu apă.

Când părinții devin elevi ascultători

Ambele ateliere s-au încheiat cu sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Și părinții copiilor s-au implicat: aceștia au participat la un atelier susținut de părintele Ștefan Bărbulescu despre relațiile de familie, importanța Tainei Cununiei, dar și despre pericolul adicțiilor pentru copii.

Sâmbătă, copiii au plecat în procesiune prin sat, trecând prin fața Bisericii, a Școlii, a Primăriei, într-o adevărată mărturisire publică a credinței ortodoxe.

Seara s-a încheiat cu foc de tabără și momente artistice. Tabără s-a încheiat, duminică, așa cum a început: cu rugăciune și Sfânta Liturghie.

Foto credit: Mitropolia Olteniei